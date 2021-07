Senza biglietto schiaffeggia capotreno donna, convoglio fermo per oltre un'ora

Una donna capotreno sarebbe stata aggredita su un treno partito dopo poco tempo da Firenze Santa Maria Novella, alla volta di Pontremoli.

Secondo quanto appreso una donna, senza biglietto, ha dato uno schiaffo al controllore donna ed è stata fermata da agenti in borghese della polfer.

Poco dopo le 15 il treno 19375 si è fermato nei pressi delle Piagge in attesa dell'intervento del personale sanitario. Sul posto allertati anche i carabinieri. La giovane di 31 anni sarebbe stata poi trasferita in codice verde all'ospedale di Careggi. Il treno è rimasto fermo per oltre un'ora

Sulla tratta sono stati cancellati due treni tra Firenze Porta al Prato ed Empoli e i seguenti convogli:

Ulteriori ritardi:

