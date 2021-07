Terza corsia, lavori sull'A1: chiuso il tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello

Sulla A1 Milano-Napoli dalle 02 alle 04 di domani, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in direzione di Firenze/Bologna per finalizzare i lavori potenziamento terza corsia del tratto.

Nella stessa notte, ma con orario 01:00-04:00, sarà chiusa l'area di servizio "Chianti est", situata all'interno del tratto.

In alternativa, per i veicoli diretti verso Firenze/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, percorrere la viabilità ordinaria dove, per l'occasione, sarà predisposta apposita segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare sulla A1 alla stazione di Firenze sud.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa