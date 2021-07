Volt per Sesto Fiorentino: "Una città più giovane, europea e attenta all’ambiente"

Volt per Sesto Fiorentino ha presentato la sua lista di candidate e candidati della lista Volt per le elezioni amministrative 2021 a sostegno di Lorenzo Falchi sindaco.

All’evento, organizzato in centro a Sesto, hanno partecipato alcuni candidati come il capolista Paolo Zerini, Lorenzo Stefani, Ilaria Vangi, Filippo Canali e Lapo Parigi.

L’incontro, aperto a tutte e tutti, è stato dedicato anche alla presentazione dei punti programmatici che caratterizzeranno la campagna elettorale di Volt per Sesto Fiorentino. In sintesi Volt propone “una Sesto Fiorentino per i giovani, con un respiro europeo e attenta all’ambiente”.

Sul tema ambientale il capolista Paolo Zerini ha dichiarato che “è una corsa contro il tempo che deve chiamare la politica a prendere scelte velocemente per il benessere di tutte le generazioni e specialmente di quelle future come i nostri figli e figlie. Con il Green City Accord possiamo farlo cooperando con tante città europee".

Sul punto di programma riguardante le giovani generazioni, Lorenzo Stefani ha affermato come attraverso il progetto di un “Forum dei Giovani” Volt intenda creare le condizioni per “dare voce e opportunità ai giovani perché possano costruire il loro futuro e il futuro della città di Sesto Fiorentino”.

