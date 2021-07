Aggredito dal branco a Marina di Pisa, sempre grave il 26enne

Rimane in prognosi riservata il 26enne aggredito da un branco fuori da un locale di Marina di Pisa per reagire a commenti nei confronti della fidanzata. Il giovane fu operato per emorragia cerebrale e si trova ancora in coma farmacologico. Verranno diminuite le dosi di sedativo nelle prossime ore per valutare la gravità del trauma. La squadra mobile della Questura di Pisa sta continuando a indagare.

Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Pisa, Michele Conti. "È un fatto gravissimo quello che è accaduto - ha detto il primo cittadino -, stamani ho parlato con il prefetto e mi auguro che presto vengano individuati i responsabili di questa brutale aggressione. Nella nostra città e nel nostro litorale non ci deve essere spazio per episodi gravissimi come questo - ha concluso Conti - ci vuole sicuramente un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine".