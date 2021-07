Alice canta Battiato: appuntamento domani all'Ultravox di Firenze

In principio fu “Il vento caldo dell'estate”. Poi “Per Elisa” in trionfo a Sanremo, “I treni di Tozeur” in duetto all’Eurofestival e molto, molto, altro.

Il sodalizio artistico con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale e professionale di Alice, che con lo spettacolo “Alice canta Battiato” approda domani all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale (ore 21), nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze.

I biglietti - primo settore 40.25 euro, secondo settore 34,50 euro, posti numerati – sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana. Info www.lndf.it - info@lenozzedifigaro.it.

Alice riesce ad omaggiare l’artista siciliano con autenticità ed eleganza, sia perché sua amica e collaboratrice dagli esordi, ma soprattutto per quell’affinità artistica che da sempre li ha legati e che la rendono un’interprete unica della musica di Franco Battiato.

Sul palco Alice è accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, per tanti anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra.

Alice, nome d’arte di Carla Bissi, è una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico. La canzone “Per Elisa”, scritta insieme a Franco Battiato e al violinista compositore Giusto Pio, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981 si impose nelle hit parade nazionale e internazionale.

Ultravox Firenze è lo spazio estivo immerso nel verde del parco delle Cascine: dalle ore 18 aperitivi, pizze, cene indiane, drink e spettacoli.

Sempre domenica, alle 19,30 sul Vox Stage, sonorità soul blues con il Rainero Duo, ingresso libero.

Lunedì 26 alle 20,30 i fiorentini OH! EH? presentano il nuovo album prodotto da Paolo Benvegnù, ingresso libero.

Martedì 27 Rino Gaetano Band in concerto - con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra - nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa