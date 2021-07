Angela Castiello candidata per il centrodestra a Carmignano, il segretario Lega si dimette

Sarà Angela Castiello, presidente del Comitato Provinciale Area Pratese, la candidata per il centrodestra a sindaco di Carmignano. Affronterà il sindaco uscente Edoardo Prestanti e la civica Belinda Guazzini, ex presidente del Consiglio comunale.

Il Cpap approva la scelta: "Crediamo che non ci possa essere migliore scelta per Carmignano; Castiello è veramente civica, di respiro provinciale (il che non guasta affatto per il Montalbano), ma soprattutto una grandissima amante e conoscitrice di quello splendido territorio, parte della nostra Provincia. Il nostro grande in bocca al lupo va a lei ed alla sua avventura come candidato sindaco, sicuri che il Montalbano saprà cogliere questa splendida ed inaspettata opportunità per il rilancio delle sue comunità. Ad Angela va tutto il nostro incoraggiamento ad affrontare con spirito di servizio ed entusiasmo questa chiamata".

Ma nel centrodestra non tutto è andato liscio. Il segretario locale della Lega Davide Melone ha mal digerito la scelta, che non legherebbe Castiello alla presenza sul territorio e al centrodestra (era candidata nella lista civica Lo Sport per Prato a sostegno dell'attuale sindaco Pd Matteo Biffoni). Per questo Melone, in lizza tra i papabili candidati sindaco, ha rimesso le deleghe nelle mani della segreteria provinciale.