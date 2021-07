Bus per raggiungere l'hub vaccinale di Empoli, la mozione FdI-Centrodestra

Il gruppo consiliare “Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli” presenta una mozione perché sia garantito il servizio di trasporto pubblico locale per raggiungere il centro vaccinale sito presso la Fondazione SeSa, via Leopoldo Giuntini n. 40.

A differenza di quanto avviene per il centro vaccinale presso l’ospedale San Giuseppe di Empoli, quello in via Leopoldo Giuntini 40 non è servito da nessun servizio di trasporto pubblico, nonostante la struttura sia raggiunta giornalmente da circa 500 persone tra cui anche cittadini non residenti ad Empoli, persone diversamente abili e non automunite, che spesso non conoscono il territorio e per le quali più complesso è recarsi in loco.

L’atto sarà discusso al Consiglio comunale del 29 luglio. In particolare, spiega la proponente Di Rosa: “Chiederemo che sia garantito un servizio TPL di collegamento tra il centro vaccinale, la stazione ferroviaria di Empoli ed altri punti strategici del territorio, da realizzare con bus navetta o prolungamento di una linea già esistente, a scelta del gestore del servizio; che la fermata in questione sia fruibile anche dalle vicine città, come Montelupo Fiorentino”.

Nella considerazione dei Consiglieri comunali Poggianti, Pavese e Di Rosa: “Favorire, rendere più agevole e accessibile il centro vaccinale di via Leopoldo Giuntini n. 40 va nella direzione di promuovere la campagna vaccinale in corso, soprattutto con riferimento alle fasce più deboli ed a tutto vantaggio anche della zona commerciale, che non è supportata da alcun servizio di trasporto pubblico”.