Capitale della Cultura 2024, Vinci tra le 24 città candidate

Anche Vinci ha presentato la domanda per la Capitale Italiana della Cultura per il 2024. Per la Toscana se la batterà contro Viareggio e i Comuni Montani dell'Amiata Grossetana. Vinci è tra i 24 che hanno presentato domanda (7 città al centro, 7 al nord e 10 tra sud ed isole).

Adesso tutte le città partecipanti dovranno presentare al Ministero dei Beni Culturali il proprio progetto che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di sette esperti.

La città vincitrice, grazie anche al contributo statale di un milione di euro, potrà mettere in mostra, per il periodo di un anno, i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, inteso come motore di crescita dell'intera comunità.

Vinci spera di riportare il primato in Toscana, che manca dal 2017, quando fu prescelta Pistoia.

Questo l'albo d'oro degli ultimi anni: Palermo nel 2018 e Parma nel 2020, titolo prorogato nel 2021 a causa dell'emergenza pandemica, nel 2022 sarà Procida, mentre nel 2023 sarà il turno di Bergamo e Brescia.