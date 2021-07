Castelfranco Calcio pronto a partire, Comini allenerà i biancoverdi

L'obiettivo è uno solo: la vittoria del campionato di Seconda Categoria.

Il Castelfranco Calcio riparte dalla presentazione della squadra 2021-2022 svolta presso la magnifica location dello sponsor Osteria la Tagliola di Montopoli Val d'Arno, al termine di una campagna acquisti importante, che ha rivoluzionato l'organico, rinnovandolo con innesti determinanti e di spessore.

Renzo Comini, confermato allenatore del sodalizio della provincia di Pisa, focalizza la prossima stagione con propositi ambiziosi, scandagliando a 360 gradi il pianeta bianco verde. “L’ organico - sottolinea Comini - abbiamo iniziato a costruirlo dal mese dello scorso maggio. Il nuovo diesse, Jacopo Ferradini che ha sostituito Alberto Socci, ha rinnovato il gruppo, con alcuni giocatori come, i due Ciardelli, Lischi, Ghelardoni, Papera e Botrini, che sono andati via. Hanno optato per una categoria più importante, non sposando il nostro progetto”.

“Ci siamo rimboccati le maniche. - prosegue - e abbiamo allestito una squadra forte, con il fiore all'occhiello di bomber Luca Bonamici, il ritorno di Romano, l'arrivo di Del Vita, che era con me in D e di Mainardi. L'ultimo innesto, per rinforzare la difesa, e’ quello di Federico Bellini che, a 42 anni, sono riuscito a portare a Castelfranco, dopo numerosi tentativi infruttuosi, negli ultimi anni. Il nostro obiettivo, dopo alcune annate sfortunate, è quello di vincere il campionato e tornare in Prima, una categoria che inseguiamo da alcune stagioni”.

Il giornalista Maurizio Zini di Telecentro2 ha presentato la serata di inizio stagione sportiva 2021/2022 del Asd Castelfranco calcio, con la presenza dei dirigenti, degli sponsor e dello staff tecnico insieme ai giocatori vecchi e nuovi della prima squadra che indosseranno i colori biancoverdi nel prossimo campionato di calcio di seconda categoria e con la partecipazione di Gianni di Ferdinando opinionista di Platinum Calcio su Italia 7.

Le immagini e le interviste della serata andranno in onda in uno speciale televisivo su TC2 Sport canale 272 e saranno visibili on-demand su Easy News Channel di Youtube.

Appuntamento al prossimo 23 agosto allo stadio Osvaldo Martini di Castelfranco di Sotto (PI) per l'inizio degli allenamenti.

Questi i nomi dei dirigenti della società, dello staff tecnico e dei giocatori della prima squadra e della juniores 2021-2022:

DIRIGENZA

PRESIDENTE: FRANCO TERUZZI

VICE PRESIDENTE/DIRETTORE SPORTIVO: JACOPO FERRADINI

SEGRETARIO: ROSSANO FATTICCIONI

CASSIERE : DANIELE FERRADINI

MAGAZZINIERE: GELICHI CRISTIANO

DIRIGENTI: MONTAGNANI PIERO

PANELLA EMANUELE

CIULLO DARIO

GIUSTI GIACOMO

NIANG BABACAR

PERTICI STEFANO

QUARTA CARMELO

MARTINI TIZIANA

TERUZZI CATERINA

NANNEI FRANCESCO

QUARTA ELISA

GUIDI ROMOLO

MASINI GIACOMO

CAPONI GRAZIANO

BACCHIET PAOLO NEDO

PRIMA SQUADRA

ALLENATORE- RENZO COMINI

ALLENATORE IN SECONDA- GIACOMO CIONI

ROMANO GIANLUCA- PORTIERE-NUOVO DA SANROMANESE

GIORGIO BARSACCHI-PORTIERE

DEL VITA SIMONE- DIFENSORE-NUOVO DA STAFFOLI

GABRIELE CENCI-DIFENSORE-NUOVO DA FUCECCHIO

FEDERICO BELLINI-DIFENSORE-NUOVO

GABRIELE BERTONCINI-NUOVO DA JUNIORES

ADU GHITA-DIFENSORE

ANDREA CASINI-DIFENSORE

PASQUALE DANIELE-DIFENSORE-CAPITANO

EDOARDO DI CECCO-DIFENSORE

GABRIELE MORIANI- CENTROCAMPISTA- VICE CAPITANO

MATTEO LAZZARI- CENTROCAMPISTA

LEO MASINO- CENTROCAMPISTA

FRANCESCO BACHINI- CENTROCAMPISTA

ALBERTO CAPONI - CENTROCAMPISTA

DAVIDE PAOLIERI- CENTROCAMPISTA

ETTORE MEROPINI - CENTROCAMPISTA DA JUNIORES

GIOSIA MAINARDI- ATTACCANTE - NUOVO DA VIAREGGIO

LUCA BONAMICI - ATTACCANTE - NUOVO DA SANROMANESE

ALBERTO NUTI - ATTACCANTE

CESSIONI

LUCA CIARDELLI - PECCIOLESE

MARCO CIARDELLI- PECCIOLESE

VALERIO LISCHI - PECCIOLESE

GIACOMO GHELARDONI- SAN GIULIANO TERME

JUNIORES

ALLENATORE - ENRICO PERTICI

ALLENATORE IN SECONDA - ROMARIO MYHYPAJ

EDUARD ABOUTEI - PORTIERE

LORENZO DIODATI - PORTIERE - NUOVO DA STELLA ROSSA

GIOELE AZZATO - DIFENSORE - CAPITANO

DAVIDE MASHA - DIFENSORE

FABIO TERRASCHI - DIFENSORE- NUOVO DA SANTA MARIA A MONTE

ANDREA BENVENUTI - DIFENSORE

COSIMO SCATTINI- DIFENSORE

FRANCESCO BONSIGNORI- DIFENSORE

GIANLUCA VIGNA - DIFENSORE - NUOVO DA PONTE 2000

MANUEL MACELLONI- DIFENSORE - NUOVO DA BIENTINA

MATTEO SENESI - DIFENSORE

MIRKO GIUSTIGNANI- CENTROCAMPISTA- NUOVO DA GALLENO

ALBERTO BENELLI - CENTROCAMPISTA

DENNIS BINDI - CENTROCAMPISTA

GAITAN MARIO - CENTROCAMPISTA- NUOVO DA REAL CERRETESE

LUIGI TURCO - CENTROCAMPISTA- NUOVO DA REAL CERRETESE

MUSCIOTTO GIUSEPPE- CENTROCAMPISTA- NUOVO DA REAL CERRETESE

ORLACCHIO LORENZO- CENTROCAMPISTA- NUOVO DA STELLA ROSSA

ANDRI MASHA - ATTACCANTE- NUOVO DA REAL CERRETESE

ALESSANDRO BAGNOLI - ATTACCANTE

DANIELE RINALDI - ATTACCANTE

FEDERICO FERRI - ATTACCANTE

Fonte: Ufficio Stampa