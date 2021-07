Consiglio comunale San Miniato, tante mozioni dalle opposizioni

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza) nel Palazzo Comunale, per mercoledì 28 luglio alle 16.

La seduta consiliare è pubblica, ma sarà visibile esclusivamente attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

Sarà trattato il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Risposta ad interpellanza presentata il 06.05.2021 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Chalet”.

3. Risposta ad interpellanza presentata il 21.05.2021 dal Gruppo Consiliare “Lega Salvini San Miniato” ad oggetto: “Fondi accantonati”.

4. Risposta ad interpellanza presentata il 10.06.2021 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Scuola via Rondoni”.

5. Risposta ad interpellanza presentata il 10.06.2021 dai Gruppi Consiliari “Lega Salvini San Miniato”, “Cambiamenti” e “Forza Italia” ad oggetto: “Crossodromo Santa Barbara”.

6. Mozione presentata da tutti i gruppi consiliari ad oggetto: “Vertenza GKN e vicinanza del Comune di San Miniato”.

7. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 22.06.2021 ad oggetto: “Art. 175, comma 4, D.Lgs. 267/2000. Bilancio di Previsione 2021/2023. Variazione”. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

8. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 13.07.2021 ad oggetto: “Art. 175, comma 4, D.Lgs. 267/2000. Bilancio di Previsione 2021/2023. Variazione”. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

9. Bilancio di previsione 2021-2023: salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 T.U.E.L.) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, T.U.E.L.).(Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

10. Istituzione "BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia Gloria Tognetti". Bilancio di previsione 2021-2023. Variazione, Salvaguardia degli equilibri di bilancio e Assestamento. Approvazione. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà) immediatamente eseguibile

11. Accettazione di donazione di area di sedime stradale costituente via Spartaco Carli in località Ponte a Egola a San Miniato. Approvazione. (Settore Servizi Tecnici) immediatamente eseguibile

12. Aggiornamento della “Convenzione per la costituzione della Conferenza permanente dei Comuni del L.O.D.E. Pisano” ai sensi della L.R. n. 77/1998. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà) immediatamente eseguibile

13. Regolamento del Garante per i diritti delle persone disabili. Approvazione. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà) immediatamente eseguibile

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa