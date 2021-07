Controlli in zona Oltrarno: in sette al volante con un tasso alcolico sopra il limite

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile denunciano 7 persone nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio.

Nel corso dell’odierna nottata, diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno predisposto, in vari punti strategici nella zona Oltrarno, posti di controllo alla circolazione stradale, rivolti alla verifica del rispetto delle norme alla circolazione stradale.

Degli oltre 50 conducenti controllati, ben 7 hanno fatto registrare un tasso alcolico ben al di sopra del valore consentito di 0,5 gr/l. Per tutti è scattato il ritiro immediato dei documenti di guida, che saranno trasmessi alla Prefettura di Firenze per le relative valutazioni in ordine al periodo di sospensione che, si ricorda, prevede tempi raddoppiati, in quanto le infrazioni sono state accertate in orario notturno.

Tutti i veicoli, compreso un motociclo, sono stati affidati a persone idonee alla guida, scongiurando in tal modo il concreto rischio di incidenti stradali.