Covid, drastico aumento di contagi a Castelnuovo e nella Valle del Serchio

Secondo Asl Toscana nord ovest, a Castelnuovo di Garfagnana, e nella Valle del Serchio in generale, è stato registrato un aumento anomalo di casi positivi nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni.

"L'indagine epidemiologica svolta dai medici del dipartimento di prevenzione - è riportato in un comunicato dell'Azienda - ha ricondotto il fenomeno ad eventi che si sarebbero svolti al Drop club di Pian di Coreglia nel weekend del 16 ed il 17 luglio. In conseguenza di ciò l'igiene e sanità pubblica della Asl Toscana nord ovest raccomanda, a coloro che hanno preso parte a questi eventi, di sottoporsi al tampone al fine di individuare precocemente nuove positività e circoscrivere il contagio. Per prenotare il tampone è necessaria la richiesta del medico di famiglia e la registrazione sul portale regionale".

Solo nella giornata di ieri sono stati segnalati una quindicina i casi di contagio e oggi sarebbero in drastico aumento.