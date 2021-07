Dall'anima alla mente, l'associazione Chirone di San Miniato prosegue le sue attività

L'Associazione Chirone è nata sette anni fa sull’onda dell’entusiasmo di un piccolo gruppo di Psicoterapeuti e Medici che avevano deciso di mettere a frutto e in condivisione le esperienze professionali e le competenze acquisite nel corso del tempo e di avviare un percorso di autoformazione.

Alcuni dei membri dell’Associazione Chirone decisero di condividere un luogo-spazio-ambiente professionale, aspetto che ha ulteriormente contribuito a consolidare un atteggiamento emotivo/operativo di dialogo/scambio e condivisione tra orientamenti teorici anche profondamente diversi tra loro.

Lo studio e la ricerca hanno portato, fin da subito alla realizzazione di un Convegno Nazionale nel 2017, cui hanno contribuito esponenti di rilievo appartenenti al mondo della Psicologia, della Psichiatria e al mondo delle scienze naturali e biologiche.

“Dall'Anima alla mente – l’evidenza scientifica nell’alleanza terapeutica: saggezza relazionale e meccanismi della mente” è stato il titolo del Convegno a cui ha prestato un fondamentale e preziosissimo contributo culturale-scientifico il lavoro di ricerca del prof. Gianni Liotti, prematuramente scomparso l’anno seguente.

Sulla scia di un entusiasmo sempre crescente, il gruppo ha continuato ad incontrarsi periodicamente conoscendo nuovi prestigiosi colleghi con i quali ampliare e condividere l'esperienza formativa.

Nel 2021, prorogando a causa della pandemia da Covid-19 un programma che altrimenti sarebbe stato attuato dal vivo nel 2020, venne presa la decisione di continuare in FAD la preparazione di psicoterapeuti, dando vita ad un seminario di 11 incontri, aperto ad un numero ristretto di partecipanti, organizzato in forma laboriatorale.

Il ciclo di seminari, per un totale di 44 ore di lezioni, si è intitolato "La relazione terapeutica: i fattori aspecifici nei diversi quadri clinici", ed è stato realizzato in collaborazione con l'Azienda USL Toscana Centro, Provider accreditato ECM.

La relazione terapeutica è uno degli aspetti più dibattuti e al contempo significativi nel campo della psicoterapia perchè viene indicato come uno dei predittori più importanti rispetto all'esito di una psicoterapia.

Nel recente percorso di formazione si è parlato di come la relazione terapeutica si presenti come una delle chiavi della psicoterapia, di qualsiasi orientamento, nei diversi quadri clinici come nei disturbi di personalità, nei disturbi del comportamento alimentare o nei quadri traumatici complessi.

Si è lavorato a lungo e concretamente sui casi clinici osservati nella pratica quotidiana per individuare-precocemente- segni di indebolimento ed eventuali rotture nella relazione terapeutica; studiando approfonditamente le varie strategie da mettere in atto per costruire nuove e più solide abilità terapeutiche che possano mettere al riparo da brusche interruzioni del percorso psicoterapeutico.

Consapevoli di questo percorso, è stato dato sempre più risalto alla formazione nel campo della relazione terapeutica creando un Centro Clinico, connotato da specialisti diversi capaci di lavorare insieme e “in rete”, in particolar modo in progetti di co-terapia per casi complessi, capace di dare risposte ai molteplici/plurimi bisogni delle persone.

Facendo ciò tuttavia l'Associazione non si è mai dimenticata i suoi indirizzi statutari di base continuando ad offrire un supporto solidale a quanti interessati ad una psicoterapia individuale a costi contenuti.

Sinceri ringraziamenti sono rivolti i Docenti nelle figure dei Professori Vittorio Lingiardi, Benedetto Farina e Fabio Monticelli e nei Dottori Stefano Lucarelli, Carmelo La Mela e Linda Tarantino.

Un grazie particolare alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato che da sempre, con il suo contributo, ci permette di sviluppare e portare a termine le nostre ambiziose iniziative.

Per qualsiasi informazione potete contattarci scrivendoci una mail a info@chironeassociazione.it o telefonare al numero 0571 1556144.

La sede dell'Associazione e il Centro Clinico Chirone si trovano in Largo Don Pino Puglisi, 6 a San Miniato Basso.