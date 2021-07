Empoli Jazz Summer Festival, domani il sound di Fabrizio Bosso WE4

Per la XII Edizione di Empoli Jazz Summer Festival, domani alle 21,30 al Giardino Torrione S. Brigida andrà in scena Fabrizio Bosso WE4 (Fabrizio Bosso, tromba; Julian Oliver Mazzariello, pianoforte; Jacopo Ferrazza, contrabbasso; Nicola Angelucci, batteria)

Posto Unico 18 euro + dp, si consiglia vivamente l'acquisto in prevendita su https://oooh.events/.../fabrizio-bosso-we4-a-empoli-jazz.

Fabrizio Bosso musicista e compositore, tra i più grandi trombettisti jazz della scena internazionale. Reduce da un partecipazione a Via dei Matti N.0 in Rai e dal progetto Jazz Life sostenuto dal MAE, a Empoli Jazz presenterà il suo ultimo progetto discografico in quartetto WE4.

Realizzato subito dopo il confinamento forzato dovuto all’epidemia del coronavirus, WE4 porta con sé la consapevolezza del valore del fare musica insieme e di come questo possa diventare un progetto di condivisione profonda, che prosegue quindi oltre il palco. Nel doppio live State of The Art, pubblicato nel 2017, Fabrizio Bosso raccontava lo stato dell’arte della sua musica, considerandolo a tutti gli effetti ’inizio di un nuovo percorso con tre straordinari compagni di viaggio: Julian Oliver Mazzariello, Jacopo Ferrazza, Nicola Angelucci.

Dopo innumerevoli concerti in giro per il mondo e anni di confronto continuo, WE4 è dunque la rappresentazione compiuta, nel suono, nell’interplay e nella composizione, i una condivisione totale. Nel nuovo repertorio, infatti, sono presenti brani originali scritti appositamente da ciascuno per questa formazione, una composizione a 4 mani di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello e due brani che portano la firma di tutti e quattro.

Fonte: Ufficio Stampa