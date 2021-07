Jazz in the castle a Certaldo: dal 29 luglio quattro serate da non perdere

Dal 29 luglio al 2 agosto luglio andrà in scena a Certaldo la tredicesima edizione della rassegna “JAZZ IN THE CASTLE”. La manifestazione, che si è affermata come una delle più importanti del suo genere in Toscana, è costituita da seminari musicali e una rassegna jazz e world music con un importante cartellone di artisti internazionali provenienti da varie culture musicali: jazz, brasiliana e classica.

Organizzata dall’Associazione Global Music in collaborazione con Hotel e Ristorante Il Castello, Castello’s Jazz Bar e Comune di Certaldo, offre la possibilità di ascoltare alcuni dei più grandi strumentisti di musica improvvisata.

Inoltre, svolgendosi parallelamente i corsi, è anche possibile studiare con questi artisti.

Saranno 4 le serate che si svolgeranno nella suggestiva cornice di Certaldo Alto e aiuteranno a creare, insieme ai concerti spontanei, un’atmosfera irripetibile. I concerti si terranno all’aperto nel giardino del Ristorante Il Castello garantendo la massima sicurezza per quanto riguarda misure anti-covid.

La prenotazione al ristorante è obbligatoria, l’ingresso è gratuito.

29 luglio 21.30

Giardino Hotel Ristorante Il Castello, prenotazione obbligatoria 05711900621

Scott Hamilton Quartet, La leggenda vivente del jazz con il suo quartetto italiano.

Scott Hamilton sax tenore

Paolo Birro, pianoforte

Paolo Benedettini contrabbasso

Alfred Kramer, batteria

31 luglio ore 21.30

Giardino Hotel Ristorante Il Castello, prenotazione obbligatoria 05711900621

Faraò-Conte-Landham Jazz Trio

Il trio classico di pianoforte, basso batteria con un batterista d’eccezione.

Massimo Faraò – pianoforte

Lorenzo Conte – contrabbasso

Byron “Wookie” Landham - batteria

1° agosto ore 21.30

Giardino Hotel Ristorante Il Castello, prenotazione obbligatoria 05711900621

An Evening with Barbara Casini, Il viaggio musicale di Barbara Casini tra Brasile e Jazz

Barbara Casini, voce e chitarra

2 agosto ore 21.30

Giardino Hotel Ristorante Il Castello, prenotazione obbligatoria 05711900621

Tenor Heritage Quartet, Il quartetto stellato del jazz italiano con un repertorio dei grandi sax tenori del jazz

Michele Polga – sax tenore

Dario Carnovale – pianoforte

Marco Micheli – contrabbasso

Alfred Kramer – batteria

Per informazioni chiamare: Alfred Kramer, Presidente Associazione Global Music, 3479031027

Per prenotazioni posti: 05711900621

Fonte: Ufficio Stampa