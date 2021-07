Manifestazione Gkn, 5mila contro i licenziamenti. Giani: "In piazza tutta la Toscana"

In 5mila sono scesi in piazza in appoggio ai lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio. Varie le attestazioni di solidarietà a livello nazionale: tra queste Zerocalcare ha realizzato una vignetta per gli operai licenziati.

Il traffico è stato bloccato nell'arteria che collega la Gkn con Prato. In corteo anche il leader delle sardine Mattia Santori, che partecipa all'iniziativa a titolo personale, e anche tanti manifestanti giunti da fuori Toscana come anche una delegazione di operai della Whirlpool di Napoli.

“Ho voluto scendere in piazza a fianco degli operai perché con me oggi è scesa idealmente in piazza tutta la Toscana”. Anche il presidente della Regione Eugenio Giani ha sfilato stamattina alla manifestazione organizzata a Campi Bisenzio per protestare contro “un atteggiamento arrogante e non accettabile”, come ha detto sempre lo stesso Giani.

Giani ha poi aggiunto che “i diritti fondamentali, come il lavoro, non si possono toccare. Ma soprattutto non con una modalità del genere. 422 operai licenziati con una email, e con loro le rispettive famiglie. Oltre a quelle degli altri lavoratori dell’indotto che hanno perso il lavoro. E soprattutto non per problemi produttivi, bensì finanziari. La Toscana si sta attivando per costringere la proprietà a sedersi ad un tavolo. Ripeto, un atteggiamento del genere, offensivo della dignità di queste persone, non possiamo ammetterlo e faremo tutto quello che è possibile per scongiurare questa situazione drammatica”.

Così invece il presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli: “Mi sono unito ai lavoratori e alle lavoratrici della Gkn in sciopero perchè la loro è una protesta giusta. C’erano tante famiglie e molte hanno portato anche i propri figli al corteo nazionale di questa mattina: credo che l’immagine di una madre che protesta con suo figlio racconti meglio di tante parole il senso di questa protesta. È inaccettabile pensare chi ha licenziato lo ha fatto nella piena legalità. Se la legge permette e avvalora un sistema dove 440 dipendenti possono trovarsi a casa dalla sera alla mattina, quella legge è sbagliata e va cambiata. Il Governo, a mio avviso anche l’Europa, devono farsi carico del futuro di queste persone perché il loro futuro è legato a doppio filo a quello del Paese. Servono risorse nazionali per accompagnare i lavoratori ma serve anche un piano di ricollocamento. Quest’ultima è sicuramente la sfida maggiore, ma la forza di un Governo sta anche nella capacità di garantire solidità e stabilità al proprio tessuto socio economico, la chiusura della GKN ha aperto una frattura che le istituzioni hanno il dovere di ricucire, sia a livello normativo che occupazionale. Come ho detto, è sicuramente una sfida ed è una sfida che si gioca su un livello non più locale ma nazionale. Io continuerò a farmi portavoce del messaggio di questa comunità, lo farò fin quando ce ne sarà bisogno, a fianco e insieme al sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi. Perché il grido dei lavoratori della GKN non può cadere nel vuoto”.