Montecatini Terme iscritta nella lista del patrimonio Unesco

"Oggi è una giornata storica per l'Italia: Montecatini Terme è iscritta nella lista del patrimonio Unesco".

Queste le parole del sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che sta partecipando in collegamento da Roma alla sessione del 44esimo Comitato del Patrimonio Mondiale riunito a Fuzhou, in Cina.

"Montecatini Terme, che rientra in una candidatura transnazionale 'The Great Spas of Europe' assieme ad altri 7 Stati, è l'esempio di sistema termale italiano unico, da tutelare e valorizzare".

"Il riconoscimento - conclude - è il risultato di un impegnativo percorso compiuto dal Ministero della Cultura e dal Comune".