No al green pass, in centinaia alla manifestazione davanti Palazzo Vecchio

Centinaia di persone si sono ritrovate in piazza della Signoria per la manifestazione a Firenze contro il green pass.

Al grido di 'Libertà' i manifestanti, in molti senza mascherina, hanno esposto striscioni con scritto 'Green pass? No grazie. Sul mio corpo decido io' e 'Per una democrazia vera! Che non fomenti l'odio, che rispetti il dissenso'.

Quando le forze dell'ordine hanno invitato i manifestanti a spostarsi in piazza San Firenze alcuni di loro si sono seduti a terra, non abbandonando la loro postazione.