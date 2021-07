Psicofarmaci per stordire la vicina e svuotarle il bancomat, 70enne denunciata

Con degli psicofarmaci ha mandato in stato di stordimento la vicina, così da poterla derubare di 8mila euro con dei prelievi di bancomat e spese personali.

Una 70enne è stata denunciata dai carabinieri di Albinia, nel Grossetano, per rapina aggravata. La vittima della truffa da inizio luglio si era accorta di ammanchi sul conto corrente per movimenti consistenti di cui non ricordava il motivo.

Quando si è rivolta ai carabinieri, ha riferito anche che ultimi periodi aveva accusato stati di sonnolenza e forte stordimento, di cui non sapeva giustificare l'origine.

Dalle analisi a cui poi si è sottoposta è emerso "una positività alle benzodiazepine, a cui andava verosimilmente attribuita quella estrema spossatezza".

Secondo gli investigatori la 70enne, con la scusa di assistere la vicina, le avrebbe appunto somministrato, sciolte in acqua o altre bevande, forti dosi di farmaci contenenti benzodiazepine. La casa tra le due vicine è divisa solo da una porta interna.