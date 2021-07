Ripubblicizzazione del servizio idrico, Pd pisano soddisfatto

Il coordinamento territoriale PD della provincia di Pisa esprime piena soddisfazione per la decisione, presa dai comuni del Basso Valdarno, di avviare il processo di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato.

"Una scelta storica, che raccoglie finalmente l'indirizzo della volontà popolare, espresso con un referendum ormai dieci anni fa. Una scelta, anche, portata avanti coralmente da tutti gli enti del territorio, senza distinzioni di orientamento politico, e tempestivamente, non appena se ne è presentata la possibilità sul piano procedurale".

"Questa decisione pone le basi per un’ulteriore stagione di crescita del servizio, totalmente centrata sulle esigenze dei nostri territori. L'acqua è un fondamentale bene comune, che richiede una gestione improntata all'efficienza e all'attenzione per il cittadino e per l'ambiente, di tipo industriale, moderna, innovativa, ma non condizionata dalla logica del mero profitto".

"Quello compiuto nei giorni scorsi è un primo passo a cui dovranno seguirne altri, complessi e non scontati. Li affronteremo con fiducia, consapevoli della capacità e della competenza che esprimiamo. Il PD pisano rivolge un sentito ringraziamento ai suoi tanti amministratori che hanno dato e continueranno a dare un contributo determinante a questa realizzazione nell'interesse di tutti i cittadini".

Fonte: Ufficio Stampa