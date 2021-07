I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e distaccamento di FI-ovest, sono intervenuti questa mattina alle ore 11 nel comune di Sesto Fiorentino in Via dei Molini per soccorrere un uomo rimasto schiacciato da un utensile agricolo.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno liberato il piede dell'uomo e affidato alle cure dei sanitari del 118 per il trasporto in ambulanza presso la struttura ospedaliera.

E' intervenuto anche l'elicottero Pegaso.