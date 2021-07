Aggredito dal branco a Marina di Pisa, migliorano le condizioni del 26enne

Sta meglio il giovane 26enne aggredito la notte tra giovedì e venerdì a Marina di Pisa. Il ragazzo è stato aggredito da un gruppo di circa 6-7 persone, dopo una discussione scaturita da alcuni commenti rivolti alla sua fidanzata.

Dopo essere stato operato per emorragia cerebrale, ieri il 26enne si trovava ancora in coma farmacologico. Fortunatamente oggi il giovane è stato estubato, non è più sedato ed è vigile. I medici non hanno comunque ancora sciolto la prognosi che rimane riservata.

Sulla vicenda proseguono le indagini della polizia.