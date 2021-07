Auto ribaltata ad Altopascio, perde la vita un 26enne

Nelle prime ore di questa mattina si è verificato un incidente stradale nel comune di Altopascio, in località Marginone. Una sola l’auto coinvolta, che si è ribaltata rimanendo sulla sede stradale.

Sul posto, in via Ponte ai Pini all’intersezione con via Ponte alla Ciliegia, sono intervenuti i vigili del fuoco di Montecatini Terme che hanno estratto dalle lamiere un ragazzo. Altri due gli occupanti dell’auto che sono stati presi in cura dal personale sanitario.

Purtroppo a seguito dello scontro, il medico del 118 ha constatato il decesso di un giovane di 26 anni.

Intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso, atterrato nel luogo dell’incidente.