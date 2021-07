Controlli a tappeto nella movida del Valdarno Aretino, tre denunce

In questo fine settimana, controlli a tappeto nell'Aretino, con focus sulla movida estiva nei territori di Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini. I controlli dei carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno si sono concentrati durante la notte nella verifica del rispetto delle norme anti Covid e sulla prevenzione al contrasto di reati come spaccio e abuso di sostanze alcoliche.

Il servizio, che si è svolto fino alle prime luci dell'alba, ha riguardato ieri sera il centro di San Giovanni Valdarno per poi spostarsi nel centro storico di Montevarchi e nelle zone di movida a Terranuova Bracciolini. Dopo alcune chiusure dei giorni scorsi, sono stati ispezionati dai militari i locali più frequentati, per verificare che fosse garantito il rispetto delle regole sul distanziamento, l'uso delle mascherine e il divieto di vendita di alcolici ai minorenni.

I carabinieri, che hanno svolto i controlli a piedi divisi in due squadre, hanno constatato grande presenza nei locali all'aperto dove però, come spiegano, tutto si stava svolgendo in maniera ordinata, senza eccessi o abusi. Controllate inoltre su strada decine di auto, con l'identificazione di quasi 100 soggetti. In seguito alle verifiche, i militari hanno denunciato 3 persone per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Due di loro sono stati sorpresi alla guida in evidente stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico nel sangue rispettivamente di 1,61 e 2,65 gr/l (il limite è fissato per legge a 0.5).

Infine nel corso di un controllo, una donna di San Giovanni Valdarno è stata trovata in possesso di quasi 5 grammi di cocaina. Lo stupefacente è stato immediatamente sequestrato e inviato al laboratorio di Firenze per le analisi di rito. La donna verrà segnalata alla prefettura di Arezzo come assuntrice. Come fanno sapere i carabinieri, controlli analoghi proseguiranno per tutta l'estate, sotto il coordinamento del comando provinciale di Arezzo.