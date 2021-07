Donna incinta a terra per le contrazioni, poliziotta al suo fianco fino all'arrivo dei soccorsi

Questa notte a Pisa in piazza della Stazione, è stata soccorsa una donna incinta che lamentava forti contrazioni. La futura mamma, sudamericana, si trovava in compagnia del marito, entrambi residenti in città.

Intorno all'una e un quarto di notte è intervenuta sul posto la polizia che ha trovato la donna, al settimo mese di gravidanza, a terra in preda alle doglie. Le forti contrazioni l'avevano costretta a sdraiarsi a terra. Presente una poliziotta della volante, che per tutto il tempo di attesa dell'ambulanza, è stata vicino alla donna sedendo al suo fianco e confortandola.

Secondo quanto riferito dal marito inoltre, la donna starebbe passando anche un periodo di forte stress, dalla preoccupazione di un familiare che vive in Sudamerica ricoverato per Covid, in condizioni critiche. La polizia ha così cercato di tranquillizzarla. Una volta sul posto il 118 l'ha trasportata in ginecologia all'ospedale Santa Chiara, per le cure del caso.