Due uomini aggrediti alle prime luci dell'alba alle Cascine

Aggrediti alle prime luci dell'alba, intorno alle 5, mentre si trovavano in strada a piazzale Vittorio Veneto alle Cascine. È quanto riferito alla polizia da due uomini, entrambi tunisini. Uno dei due è stato ferito ad un polpaccio con il vetro di una bottiglia, per una conseguente prognosi di 30 giorni.

Sempre secondo quanto riferito, ad agire sarebbero state altre tre persone, indicate come sudamericani. Le cause dell'aggressione al momento sono sconosciute e, dai controlli effettuati dagli agenti, è emerso che il connazionale dell'uomo che è rimasto ferito non era in regola con il permesso di soggiorno e con sé avrebbe avuto un coltello.