Giovani rientrati da Malta positivi al Covid, tre in trasferimento con la Misericordia di Empoli

Sono 29 i ragazzi di rientro da Malta positivi al Covid-19 affidati alle Misericordie, sotto il coordinamento di Area Emergenze Nazionale e dell’event manager delegato, la Governatrice della Misericordia di Fiumicino Elisabetta Cortani.

Un trasferimento coordinato che ha visto l’impiego di mezzi da tutta Italia. I ragazzi affidati stanno bene, come spiega una nota della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia. In queste ore i 29 giovani saranno trasferiti nei luoghi di quarantena della propria regione.

Nel Veneto sono tre in trasferimento con la Misericordia di Empoli. Sei i ragazzi provenienti dalla Lombardia con la Misericordia di Prato e Castiglione della Pescaia. Tre Nel Piemonte con la Misericordia di Viterbo, uno a Frosinone con la Misericordia di Rieti, due in Umbria con la Misericordia di Magione. Sono undici i trasferiti a Roma e tre in Campania dalla Misericordia di Fiumicino. Nella giornata di oggi, 25 luglio, saranno due i trasferimenti, in Friuli Venezia Giulia e Svizzera.

"Una grande sinergia tra le istituzioni, il servizio sanitario nazionale e la confederazione - afferma il presidente nazionale Domenico Giani - che vede le Misericordie ancora una volta in prima linea con i propri confratelli come dall’inizio della pandemia, con immediata, competente disponibilità".

Da Malta il rientro di uno studente cerretese, risultato positivo al Covid

Anche Empoli appunto, è riguardata dalla vicenda dei giovani studenti risultati positivi al coronavirus a Malta. Questa mattina, sul quotidiano La Nazione, è riportata la storia che ha riguardato negli ultimi giorni uno studente 18enne risultato positivo al test. Luca Quarzati, di Cerreto Guidi e studente del Fermi-Da Vinci di Empoli, si trovava a Malta con un gruppo di 19 studenti, tra cui il suo gemello Andrea, per partecipare al progetto Erasmus plus. Lo studente era partito lo scorso 3 luglio ed è rientrato con un volo sanitario venerdì 23, dopo essere rimasto isolato a Malta perché risultato positivo al Covid-19. Un'odissea quella del giovane cerretese, che non si aspettava, poiché come spiegato ancora sul quotidiano, al suo arrivo sull'isola c'erano 7 casi e fino ad una settimana prima era Covid free. Poi tutto è cambiato repentinamente, i contagi sono risaliti a causa di una serie di situazioni come l'arrivo di molti studenti e turisti da tutto il mondo, i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei, poche mascherine sul volto dato anche l'alto tasso di vaccinazione dei residenti.

Al momento in cui nella struttura ricettiva dove alloggiavano gli studenti empolesi i casi sono iniziati a salire, cinque di loro avrebbero richiesto di rientrare in Italia a proprie spese. Ed è proprio qui che Luca Quarzati è risultato positivo. Gli altri studenti sono rientrati in Italia il 17 e lo studente di Cerreto Guidi, tra telefonate attese e isolamento a Malta, è riuscito a salire sul volo sanitario di venerdì. Su quel volo c'erano circa 170 ragazzi italiani. Atterrati a Roma, i ragazzi sono stati trasferiti in hotel sanitari. Luca ora si trova in Italia, il prossimo passo sarà quello di fare rientro a casa.