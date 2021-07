Incendio nell'Aretino, fiamme in 7000 metri quadrati di bosco e oliveti

Un incendio nell'Aretino ha coinvolto oliveti e bosco per circa 7000 metri quadrati. Sul posto, in località Solatio via Setteponti, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Castelfranco Piandiscò.

Sul posto anche 9 squadre di volontari gestiti dalla Regione Toscana, 3 automezzi dei vigili del fuoco e due elicotteri: uno dal reparto volo di Arezzo e uno dalla regione.

Presenti anche il sindaco e i carabinieri per la viabilità.