Manifestazione contro il green pass, paragoni alle leggi razziali: l'indignazione della Comunità Ebraica di Firenze

Il commento della Comunità Ebraica di Firenze, a firma del presidente Enrico Fink, a seguito della manifestazione che si è svolta ieri nel centro di Firenze contro il green pass (Qui la notizia).

"Anche Firenze, ieri, ha visto sfilare cartelli che paragonavano il green pass alle leggi razziali, un preludio alle camere a gas; manifestanti con stelle di David gialle appuntate sul petto. E da parte della Comunità Ebraica il sentimento non può essere che di indignazione profonda. Il primo pensiero che ti sale in mente è il desiderio che, in uno dei fantastici viaggi virtuali che l'informatica oggi ci offre, a quei manifestanti fosse consentito per un istante di provare sulla propria pelle l'esperienza di persecuzioni secolari, di segni distintivi imposti sui vestiti, di ghetti e conversioni forzate: e poi di discriminazione approvata per legge, che sulla base della tua nascita ti esclude da lavoro scuola società, ti emargina e ti allontana; poi di persecuzione attiva, che ricerca con l'autorità della divisa e delle armi uomini, donne e bambini, li scova, li rapisce, li rinchiude in campi di concentramento, li affida a un alleato che li porta altrove per massacrarli dopo viaggi di giorni come bestie o per i più sfortunati dopo settimane di sopravvivenza in luoghi infernali di tortura. E dopo un istante come questo, naturalmente, il desiderio è che quei manifestanti tornassero sani e salvi in sé, che l'esperienza fosse appunto solo virtuale perché un destino simile non si augura proprio a nessuno, soprattutto quando la tua famiglia l'ha vissuto davvero. Che quei manifestanti tornassero sani e salvi in sé: quanti ancora penserebbero di cucirsi stelle gialle sul petto?

Il secondo pensiero che ti sale alla mente è che in quella manifestazione si auspicava addirittura una “nuova Norimberga” per fantomatici crimini da vaccino. E lo si auspicava, è bene ricordarlo, in un paese che una Norimberga non l'ha vissuta mai per i crimini veri: un paese dove i torturatori e persecutori di ieri sono, per lo più, rimasti felicemente al loro posto, tutt'al più in qualche caso dopo un breve periodo di prudente assenza. Un paese che i conti con il proprio passato mai li ha fatti fino in fondo, e dove spesso oggi c'è chi sbuffa quando è costretto a ricordare per legge il 27 gennaio. E dove grazie al fatto che quei conti non sono stati fatti, sono sopravvissute formazioni politiche di ispirazione più o meno velatamente legata al fascismo, che oggi sono le stesse che suggeriscono gli slogan, i cartelli, i modi di queste manifestazioni.

L'ultimo pensiero ti sale alla mente ripensando ai suggeritori nell'ombra di questa idiozia che abbiamo visto ieri, suggeritori che sono politici in malafede alla ricerca di consensi di qualunque provenienza, filosofi in disarmo che mettono al posto della fama che il loro pensiero non riesce a procurare, la notorietà facile che viene dal dire corbellerie. Ripensando ai suggeritori e a coloro che sfilano, facendosi suggerire vergogne simili. Ed è il pensiero che il problema vero è l'idiozia, contro la quale purtroppo non c'è vaccino che tenga."