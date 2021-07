Movida e assembramenti, controlli in centro e sul litorale a Pisa: locale chiuso per cinque giorni

Questa notte a Pisa si è svolto un controllo interforze contro il rischio di assembramenti e malamovida. I controlli, in centro storico e sul litorale, hanno visto impegnati i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia municipale con il coordinamento della questura di Pisa.

In entrambi i luoghi di Pisa sono stati effettuati servizi volti al rispetto della normativa anti Covid, in alcuni locali pubblici.

A finire nella lente di ingrandimento delle forze dell'ordine è stato in particolare un locale, dove sarebbero state rilevate significative inosservanze in tema di divieto di assembramenti e rispetto di normative anticontagio. Per questo, come spiega ancora la questura, è stata disposta l'immediata chiusura dell'esercizio per 5 giorni ed elevate le relative sanzioni amministrative.

Ancora in corso gli accertamenti per verificare violazioni delle norme di sicurezza nei locali.