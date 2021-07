Serata per i più piccoli a Palaia con Circusbandando: Paco Paquito e Celestina sull'importanza dell'acqua

Il terzo appuntamento di Circusbandando a Palaia nello splendido spazio di Villa dal Borgo dove, lo si sa in tanti, tra alberi secolari, antiche statue di pietra, il panorama sulle case del paese e sulle sue torri, le colline tutte intorno e la possibilità per i bambini di giocare, correre, divertirsi in un ambiente sicuro e protetto mentre i genitori possono attardarsi tranquilli ai tavolini.

Cena, spettacolo, una serata piacevole e serena per grandi e piccini. È per questo che Circusbandando e Villa dal Borgo collaborano ormai da 10 anni.

Mercoledì prossimo, 28 luglio ore 21.30, si parlerà dell’Acqua con Paco Paquito e Celestina in 'Goccia a Goccia': "Acqua fonte d’amore e di energia, acqua, la cosa più importante che ci sia!!"

Per prenotare la cena telefonare al 340 3896760