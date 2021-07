Prato Film Festival, il debutto con la premiazione di Francesco Pannofino

Arena estiva cinematografica del Castello dell’Imperatore

Partenza con il botto per il Prato Film Festival: la prima delle sei serate della manifestazione cinematografica internazionale diretta da Romeo Conte (in programma fino al 31 luglio) apre il 26 luglio con la proiezione (alle ore 21.45 presso l’arena estiva cinematografica del Castello dell’Imperatore) del film Ostaggi di Eleonora Ivone, adattamento cinematografico tratto dall’omonima piéce teatrale di Angelo Longoni, che del film è anche coproduttore. Una “black comedy” tutta da ridere, con un cast corale d’eccezione: Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi, Alessandro Haber, Enrico Lo Verso, Elena Cotta, Jonis Bascir e Francesco Pannofino.

E saranno proprio Francesco Pannofino e Jonis Bascir le guest star della prima serata del Prato Film Festival: incontreranno il pubblico di Prato e riceveranno il premio PFF - Città di Prato assieme alla regista Eleonora Ivone e al produttore Angelo Longoni.

Francesco Pannofino

Pannofino, attore e doppiatore (sue le voci di George Clooney, Denzel Washington, Antonio Banderas, Tom Hanks, e tante altre star), attesissimo dopo la conferma della produzione della quarta stagione di Boris, la serie cult in cui interpreta il vulcanico Renè Ferretti, conferma le voci sulla serie («so che si farà, e che gli autori sono al lavoro, ma ancora non posso dare dettagli precisi») e dichiara: «Sono felicissimo di tornare a Prato, dove non torno da tre anni, da quando ho portato qui una commedia a teatro. Ostaggi è un film a cui sono molto affezionato, ed Eleonora Ivone è una bravissima regista: sono sicuro che il pubblico si divertirà. E poi mi fa sempre molto piacere passare a trovare il mio amico Romeo Conte, il “re” dei Festival del cinema».

La serata, come le successive, sarà condotta da Barbara Sirotti e Piero Torricelli, e i dibattiti moderati dai due critici cinematografici e giornalisti Paolo Calcagno e Giovanni Bogani. La stilista internazionale Eleonora Lastrucci sarà presente alla manifestazione con i suoi abiti esclusivi, che saranno indossati dalle attrici e dalle registe presenti e premiate al Prato Film Festival.

Prima della proiezione di Ostaggi, la serata si apre con un omaggio a Carlo Monni, a cui è dedicata questa nona edizione del Prato Film Festival: a ricordarlo sul palco la nipote Antonella Monni e l’attore Sergio Forconi, amico fraterno e compagno di set di Monni in tante pellicole, a cominciare dall’indimenticabile Berlinguer ti voglio bene, e che poi riceverà il premio del Prato Film Festival, a coronamento di una carriera che lo ha visto attraversare più di quarant’anni di cinema e recitare per registi come Mario Monicelli, Leonardo Pieraccioni, Neri Parenti, Matteo Garrone e moltissimi altri.

Fonte: Prato Film Festival - Ufficio stampa