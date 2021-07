Risolto incidente in galleria tra Incisa e Firenze sud: 10 km di coda per traffico

Alle ore 18:00 circa, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stato risolto un incidente avvenuto al km 310 in direzione Firenze, tra Incisa Reggello e Firenze sud all'interno della galleria San Donato, che ha visto coinvolti tre veicoli e a seguito del quale una persona è rimasta ferita.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Il traffico transita su tutte le corsie disponibili e, anche in relazione agli elevati volumi di traffico registrati nella giornata di oggi, si segnalano 10 km di coda in direzione Firenze, tra Valdarno e Firenze sud.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa