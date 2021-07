Strappa il Rolex a una donna, colpo stroncato dalla polizia in borghese: arrestato a Forte dei Marmi

Era arrivato a Forte dei Marmi con l'intenzione di mettere a segno una serie di rapine, ma il debutto è stato stroncato dalla prontezza della polizia. Una scena quasi da film quella che si è verificata ieri sera, intorno alle 19.30, in piazzetta Lavoratori del Mare, proprio di fronte al pontile della cittadina balneare.

L'autore della tentato furto, un 40enne originario di Napoli e residente a Pescara, era giunto a Forte dei Marmi con uno scooter su cui aveva modificato la targa, coprendola con caratteri diversi rispetto alla partenza. L'uomo ieri sera ha puntato la vittima, una signora insieme alla nipotina di appena quattro anni. Entrambe si trovavano a bordo dell'auto ferme ad un incrocio, e stavano aspettando il marito, e nonno, mentre era in un negozio nelle vicinanze.

Il 40enne si sarebbe accorto che la signora indossava al polso un orologio di pregio, dal valore approssimativo di circa 50mila euro. Parcheggiato lo scooter sul marciapiede, nei pressi del negozio dove si trovava il marito, si è letteralmente catapultato all'interno dell'abitacolo della macchina, sfruttando il finestrino anteriore sinistro. Una volta dentro il veicolo, il rapinatore ha strappato dal polso della donna il prezioso orologio, procurandole anche delle lesioni ritenute poi guaribili in sei giorni.

Appena messo a segno il colpo però, la presenza degli agenti in abiti civili, appositamente predisposti per prevenire questa tipologia di reati, hanno messo fine nell'immediato al furto, cogliendo l'uomo in flagranza di reato. Prima ancora di rendersi conto di essere stato scoperto, i poliziotti lo hanno ammanettato immobilizzandolo al centro della strada, in via Spinetti. L'azione fulminea degli agenti ha sorpreso tutti, dalla vittima alle persone presenti, che si sono ritrovate davanti una scena da film d'azione. Probabilmente per questo e per la velocità dell'intervento, è spontaneamente partito un applauso da parte dei passanti che si trovavano nell'area.

Dopo l'arresto l'uomo è stato condotto presso il carcere di Lucca e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Precedenti per altri reati sono infine risultati a carico del soggetto tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina a mano armata, possesso illegale di armi da sparo, violenza.