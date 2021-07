Andrea Scali conferma: terza stagione con l'Abc Castelfiorentino

Continuano le conferme in casa Abc Solettificio Manetti. Dopo Belli, Cantini, Delli Carri e Terrosi anche Andrea Scali ha deciso di proseguire l’avventura in maglia gialloblu. Per l’ala empolese classe ’94 si tratterà della terza stagione in casa Abc, stagione che di fatto ha già iniziato per cercare di anticipare il più possibile i tempi di recupero dall’infortunio. Dopo l’intervento al ginocchio a cui si è sottoposto nel mese di giugno, infatti, Andrea è già tornato sul parquet per farsi trovare pronto per la data del raduno.

“Sono molto contento e motivato di iniziare la mia terza stagione in maglia gialloblu – racconta – con la speranza di poter iniziare e concludere una stagione “normale” visto che da quando sono a Castello l’emergenza sanitaria ha interrotto sul più bello il campionato 2019/2020 ed ha ovviamente segnato quello da poco concluso. Abbiamo perso due grandi amici come Marco (Zani) e Federico (Daly) che ci tengo a salutare con affetto, ma ritroviamo anche giocatori importanti con cui non vedo l’ora di tornare a giocare.

Come ho sempre sostenuto – prosegue – la nostra forza è e deve continuare ad essere il gruppo, l’amicizia che ci lega e la voglia di stare bene insieme. La stagione passata, complici le tante difficoltà incontrate, ci ha compattato ancora di più e dopo tanti sacrifici spero che questo gruppo possa finalmente togliersi le soddisfazioni che merita. Personalmente – conclude – sto recuperando molto bene e velocemente dall’intervento e tutto procede nel migliore dei modi per essere pronto ad inizio stagione e ripartire più carico che mai insieme ai miei compagni”.

Fonte: Abc Castelfiorentino