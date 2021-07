Anpas, domani manifestazione a sostegno dei lavoratori della Gkn

Domani, alle ore 19,30, si terrà una manifestazione a sostegno dei lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio. L'appuntamento è davanti alla fabbrica in via Fratelli Cervi a Campi.

L'iniziativa è organizzata dalle Pubbliche assistenze di Signa, Campi Bisenzio e San Donnino. Hanno aderito le altre associazioni della zona fiorentina, oltre al comitato regionale Anpas

In tutto oltre 40 ambulanze si ritroveranno e faranno sentire le loro sirene a sostegno dei lavoratori. Successivamente, i volontari della protezione civile di Anpas Toscana prepareranno una cena per gli operai utilizzando la cucina da campo che hanno portato davanti alla fabbrica dove le tute blu sono riunite in assemblea permanente.

Saranno presenti all'iniziativa i presidenti delle tre associazioni di Zona, Matteo Carrai (Signa), Alessio Ciriolo (San Donnino), Settimo Lipani (Campi Bisenzio), oltre al presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini.

Fonte: Ufficio Stampa