Asl Toscana Centro, la prima app nazionale per Emergenza e Urgenza

La ASL Toscana Centro, con il supporto del Dipartimento Tecnologie Informatiche di ESTAR (Ente di Supporto tecnico-amministrativo regionale) fa un ulteriore importante passo verso la digitalizzazione dei servizi con il lancio dell’App unica Emergenza e Urgenza.

In un contesto di emergenza urgenza sanitaria che guarda al futuro, l’App unica Emergenza e Urgenza permette l’interazione, in tempo reale, fra gli operatori a bordo dei mezzi di soccorso e gli operatori e il medico di Centrale Operativa e lo specialista DEA.

Il sistema è costituito da due componenti, che permettono il costante collegamento dei mezzi sul territorio con le Centrali Operative del 118.

"Si tratta di un tassello importante per la digitalizzazione dei processi sanitari. Un'innovazione fondamentale perché permette l'abbattimento del rischio clinico e garantisce la certezza dei dati nell'ambito dell'emergenza-urgenza", ha dichiarato il direttore generale di Estar, la dottoressa Monica Piovi.

"Il sistema di gestione dei soccorsi nella nostra Azienda Sanitaria diventa ancora più avanzato: mentre i mezzi viaggeranno avverranno già le comunicazioni dei dati tra gli operatori con l'importante scambio delle informazioni cliniche del paziente in quanto - ha evidenziato il direttore generale Paolo Morello Marchese - la piattaforma web messa a disposizione da Estar oltre a trasmettere i parametri vitali al medico della Centrale Operativa è in grado di inviare le immagini da parte di strumenti elettromedicali (come ad esempio ecografie, videolaringoscopie, elettrocardiogrammi), nonché la comunicazione diretta tramite strumenti di messaggistica istantanea, videoconferenza e altri elementi utili per la refertazione".

In pratica è stata messa a disposizione dell'Azienda Sanitaria, una App Mobile attraverso la quale gli equipaggi effettuano la compilazione degli stati operativi dei mezzi, nonché la redazione della scheda sanitaria del paziente firmata digitalmente dall’operatore.

”Si tratta di un vero e proprio salto in avanti per i nostri soccorsi - aggiunge Simone Magazzini, direttore del dipartimento emergenza e area critica- e siamo orgogliosi di essere i primi in Italia ad utilizzare le opportunità offerte dai servizi digitali nella gestione dei soccorsi con sicuri vantaggi per i pazienti e ringraziamo Estar per averci messo a disposizione tale innovativo sistema".

Spiega il dottor Piero Paolini, direttore area emergenza territoriale 118: "si tratta dell'evoluzione del sistema che è stato adottato dal 118 di Pistoia fin dal 2009 e che viene potenziato con nuove tecnologie ed esteso, progressivamente a tutti i sistemi della nostra Azienda. Ad oggi è già operativo sul bacino di utenza della Centrale Operativa Pistoia Empoli, ma a breve lo sarà anche su Firenze Prato e coinvolgerà tutti i mezzi sanitari e quelli delle associazioni di volontariato per un totale di 450 applicazioni".

Per Estar grazie al sistema sarà garantita velocità di intervento, gestione delle informazioni in tempo reale e possibilità di un consulto immediato con medici e specialisti. "L'APP unica 118 è un ulteriore punto di forza nella ricerca dell’eccellenza dei servizi offerti ai cittadini del nostro territorio".

Il progetto è già operativo in parte del territorio della ASLTC e vedrà nelle prossime settimane il dispiegamento su tutti i mezzi operanti nel territorio.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa