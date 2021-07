Cadavere carbonizzato nel Pisano, ancora aperta l'ipotesi omicidio

L'uomo morto carbonizzato ritrovato ieri a San Giuliano Terme potrebbe essere stato ucciso. L'ipotesi è ancora valida secondo gli investigatori, ossia i carabinieri del nucleo investigativo di Pisa guidati dal pm Lydia Pagnini. Il cadavere non ha ancora un nome e cognome, forse una nazionalità straniera. Tanti interrogativi come ancora sono tante le piste. Tra queste il suicidio o anche l'omicidio. Le fiamme sarebbero state innescate in più punti vicino al corpo. La zona, località Pesciatina a Orzignano, è stata mappata e verificata tramite la videosorveglianza sul territorio per capire chi è passato da quell'area.