Cantine in Piazza, offerte libere per l'usato nel Q5

Domenica 19 settembre, dalle 9 alle 18, si terrà la manifestazione “Cantine in Piazza” in Via Morandi e in Via Giardino della Bizzarria

L’iniziativa avrà luogo domenica 19 settembre, dalle 9 alle 18, nell’area del parcheggio di Via Morandi e in Via Giardino della Bizzarria, per i cittadini residenti nel Quartiere 5: potranno partecipare come espositori solo i residenti nelle zone interessate. Scopo della manifestazione è scambiare o cedere su compenso simbolico, a offerta libera, i propri oggetti usati, ritrovati nelle cantine o nei solai, con l’obiettivo del riciclo e del riutilizzo.

I partecipanti saranno tenuti a rispettare le norme nazionali e regionali, vigenti alla data della manifestazione, per quanto riguarda la prevenzione del contagio da Covid 19. La manifestazione potrebbe essere annullata o modificata per ragioni d’interesse pubblico, comprese quelle relative a motivi sanitari legati all’aggravamento dell’emergenza Covid 19.

La domanda d’iscrizione dovrà essere inviata esclusivamente per e-mail all’indirizzo: cantineinpiazza.q5@comune.fi.it a partire dalle ore 9 di martedì 27 luglio ed entro e non oltre le ore 12 di venerdì 13 agosto 2021. In allegato i moduli di adesione.

"Riproponiamo questa iniziativa per il prossimo settembre. Abbiamo introdotto alcune modifiche - spiega il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli - che dovrebbero risolvere alcune criticità emerse nelle scorse edizioni. Restiamo convinti che la manifestazione sia un’occasione di animazione delle piazze del Quartiere e che il valore da salvaguardare sia quello della socialità e non quello economico".

Info: 055. 2767009 – 7023 – https://quartieri.comune.fi.it/quartiere-5

Ricordiamo che in caso di pioggia la manifestazione potrà essere revocata o sospesa e che non è previsto il rinvio ad altra data.