Cinema d'estate al Mariambini e nelle frazioni di Empoli

Si torna a sognare con la rassegna “Cinema sotto le stelle” a Empoli. Sarà realizzata anche quest'anno all’interno del Parco Mariambini, in una sorta di arena naturale immersa nel verde a due passi dal centro storico. In questa edizione sono previsti anche tre appuntamenti nelle frazioni.

La programmazione comincerà il 3 agosto fino al 3 settembre 2021, e vedrà la proiezione di 10 film d’autore ad ingresso gratuito, con inizio spettacoli dalle 21.15. “Cinema sotto le stelle” è organizzata dal Comune di Empoli in collaborazione con Arci Valdarno Inferiore.

La selezione di film alterna commedie a film per bambini e ragazzi e ad alcuni appuntamenti più particolari: il 3 agosto all’esordio sarà proiettato al Circolo Sant'Andrea il film del regista empolese Alessio Nencioni (sarà presente alla proiezione), poi ci si sposterà al parco Mariambini per 7 proiezioni (con due commedie italiane e una americana, un cartone e un film fantasy, un giallo e un film d’autore di Sorrentino) infine nella frazione di Pontorme con un’ottima commedia francese su tematiche sociali. L’ultima proiezione sarà fatta nella frazione di Santa Maria, un film documentario, che sarà presentato dai due registi, Paolo Soglia e Lorenzo Stanzani, in collaborazione con l’ANPI Empoli.

Così Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli: «Vogliamo offrire a chi rimane a Empoli nel mese di agosto, un’estate all’insegna della spensieratezza e del divertimento, anche se sempre in sicurezza per quanto riguarda le norme anti contagio da Covid. La programmazione del cinema estivo è stata infatti pensata per soddisfare un pubblico variegato, di diverse età e diversi gusti. Quest'anno avremo il piacere di proiettar non solo al Parco Mariambini, una dei parchi più belli della città, ma anche nelle frazioni».

Ecco il cartellone delle proiezioni, dal 3 agosto al 3 settembre,

con inizio spettacolo sempre alle 21.15.

MARTEDI 3 AGOSTO

Circolo Sant’Andrea – Via Senese Romana

GO DANTE GO GO GO

Regia Alessio Nencioni CON Giacomo Dominici, Giacomo Casali,

Maria Pia De Sandro e Gabriele Gori

COMMEDIA – Italia, 2019 – 90 minuti

VENERDI 6 AGOSTO

Parco Mariambini

MISS PEREGRINE – La casa dei ragazzi speciali

Regia Tim Burton CON Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson e Judi Dench.

AVVENTURA, FANTASY – Usa, 2016 – 127 minuti

LUNEDI 9 AGOSTO

Parco Mariambini

10 GIORNI SENZA MAMMA

Regia di Alessandro Genovesi CON Fabio De Luigi e Valentina Lodovini

COMMEDIA- Italia, 2019 – 94 minuti

VENERDI 13 AGOSTO

Parco Mariambini

COCO

Regia di Lee Unkrich e Adrian Molina

VOCI DI Luca Tesei, Emiliano Coltorti e Mara Maionchi

ANIMAZIONE – Usa, 2017- 105 minuti

MARTEDI 17 AGOSTO

Parco Mariambini

YOUTH – La Giovinezza

Regia Paolo Sorrentino con Michael Caine, Harvey Keitel e Rachel Weisz

DRAMMATICO – Italia, Svizzera, Francia, Gran Bretagna, 2015 – 118 minuti

VENERDI 20 AGOSTO

Parco Mariambini

IL TUTTOFARE

Regia Valerio Attanasio CON Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi e Elena Sofia Ricci

COMMEDIA – Italia, 2018 – 96 minuti

LUNEDI 23 AGOSTO

Parco Mariambini

BENVENUTI A MARWEN

Regia Robert Zemeckis CON Steve Carell, Leslie Mann e Diane Kruger

BIOGRAFICO – Usa, 2018 – 116 minuti

VENERDI 27 AGOSTO

Parco Mariambini

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA

Regia Donato Carrisi CON Toni Servillo, Alessio Boni e Galatea Ranzi

THRILLER – Italia, Francia, Germania, 2017 – 127 minuti

LUNEDI 30 AGOSTO

Piazza Alessandro Marchetti - località Pontorme

LE INVISIBILI

Regia Louis-Julien Petit CON Aufrey Lam, Corinne Masiero e Sara Suco

COMMEDIA – Francia, 2018 – 102 minuti

VENERDI 3 SETTEMBRE

Circolo Arci Santa Maria – Via Livornese, 48 – 50053 Empoli

THE FORGOTTEN FRONT – La Resistenza a Bologna

Regia Paolo Soglio e Lorenzo K. Stanzani con Donatella Allegro, Dany Mitzman e Luca Alessandrini – DOCUMENTARIO. STORICO – Italia, 2020 – 77 minuti

in collaborazione con Anpi Empoli

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa