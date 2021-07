"Competenza e gentilezza, grazie": la lettera di Rocco al pronto soccorso di Pistoia

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Rocco Cornacchia, con la quale intende ringraziare medici e infermieri di AUSL Toscana centro.

"Vorrei ringraziare la Vostra ASL e nello specifico il Pronto soccorso, in quanto lunedì 19 luglio 2021 mi sono recato presso il Pronto soccorso di Pistoia in codice rosso a causa di un malore sul posto di lavoro".

"Ho ricevuto assistenza immediata da parte di tutto il personale, mi hanno accolto con grande professionalità e ho ricevuto tempestivamente le cure che pian piano mi hanno fatto star meglio".

"Ringrazio di cuore tutto il personale del PS per la competenza, accoglienza, generosità, gentilezza, professionalità e per ultimo, ma non perché meno importante per la loro grande umanità. Infinitamente grato a tutti voi".