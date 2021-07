Consiglio comunale Empoli, si parla di alienazioni e di Cerbaiola

Il Consiglio Comunale di Empoli torna a riunirsi giovedì 29 luglio 2021, a partire dalle 18 con prosecuzione alle 21. L’assemblea consiliare si svolgerà in presenza nell’aula al primo piano del palazzo Municipale di Via Giuseppe del Papa, 41, presieduta da Alessio Mantellassi.

La seduta potrà essere seguita sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it e sul canale social Facebook.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centro Destra per Empoli su assegnazione case popolari a persone con disabilità, nuclei familiari con persone disabili o a ridotta mobilità.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli relativa a interventi manutentivi su villa di Cerbaiola.

4.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centro Destra per Empoli relativa a atti di vandalismo.

5.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia Centro Destra per Empoli relativa a furti in appartamento Ponzano e frazioni, accoltellamento in piazza della Vittoria del 12 luglio 2021, interventi urgenti sulla sicurezza.

6.Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021-2022-2023, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. Variazione annualità 2021- Approvazione.

7.Programma delle Opere Pubbliche 2021/2023 - seconda variazione per l'annualità 2021 a norma delle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, al d.lgs. 50/2016 e al d.m.n. 14 del 16/01/2018.

8.Variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2023 e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del d. lgs. 267/2000.

9.Approvazione del Regolamento Comunale in materia di cappotti esterni, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e della prestazione energetica degli edifici esistenti.

10.Conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Empoli a "Patrik George Zaki".

11.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 10 del 19/10/2020. Approvazione.

12.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 11 del 29/10/2020. Approvazione.

13.ODG presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativo a aumento delle tariffe energetiche.

14.ODG presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativo a licenziamenti collettivi della GKN della sede di Campi Bisenzio.

15.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centro Destra per Empoli relativa a Trasporto Pubblico Locale per raggiungere il Centro Vaccinale Sesa, Empoli, via Leopoldo Giuntini 40.

16.ODG presentato dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centro Destra per Empoli relativo a condanna delle politiche repressive delle libertà fondamentali attuate dal regime comunista cubano

17.ODG presentato dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centro Destra per Empoli relativo ad accessibilità.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa