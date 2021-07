Nasce il più grande consorzio di ingegneria in Toscana

Nasce in Toscana il più grande consorzio di ingegneria. A fare parte di Smart Solution Consortium, due aziende di Prato, Meccanica System e A&M, e una società di Livorno la S.I.DE.P.

Il progetto verrà presentato martedì 27 luglio alle 11.30 nella sala del Gonfalone del Consiglio regionale a Palazzo del Pegaso. Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente dell’Assemblea regionale, Antonio Mazzeo, l’assessore regionale all’Economia, Leonardo Marras, la presidente della commissione Sviluppo economico e rurale, Ilaria Bugetti. Con loro gli imprenditori Gianni Antenucci per Meccanica System Srl, Stefano Mangè per A&M Srl e Alberto Sardi per S.I.DE.P Srl.

La sfida del consorzio è quella di unire competenze e professionalità al fine di sviluppare valore aggiunto nel campo della progettazione ed essere pronti alle opportunità di lavoro che si potranno creare nel territorio toscano grazie ai fondi del Next Generation UE.