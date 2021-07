Contagi 26 luglio, calo del lunedì

I nuovi casi registrati in Toscana sono 361 su 5.225 test di cui 4.124 tamponi molecolari e 1.101 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,91% (13,6% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati: sono 3.8 milioni.

A darne notizia è il presidente della Regione Eugenio Giani nel suo report mattutino. I dati sono in calo rispetto a ieri, ma è ormai fisiologico che i test siano in numero minore per i dati del lunedì, con un calo corrispondente a ogni inizio di settimana.

Contagi 26 luglio - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO