Furto in abitazione a Firenze, ladri in fuga con 10mila euro

Weekend di furti a Firenze. In viale Morgagni i rapinatori, dopo aver forzato la serratura della porta d'ingresso di un appartamento al quarto piano di un condominio, hanno portato via oltre 10mila euro: il bottino consta nello specifico di duemila in contanti, monili in oro e pietre preziose, orologi costosi e diversi abiti.

In via Baroni, nella zona di Castello, ignoti hanno compiuto un altro furto in abitazione, portando via centinaia di euro cash, dopo aver trovato le banconote nascoste dentro un libro.

In entrambi i casi sono intervenuti e stanno conducendo le indagini gli agenti della polizia