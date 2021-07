Gkn, Montelupo: il Consiglio Comunale sostiene i lavoratori

Nel Consiglio Comunale di venerdì 23 luglio 2021 è stato portato in discussione e approvato all’unanimità, un atto congiunto di tutto il Consiglio Comunale per il sostegno ai 500 licenziamenti dalla GKN di Campi Bisenzio ad opera della proprietà, il fondo equity britannico Melrose.

L’atto congiunto nasce dalla confluenza di due atti presentati dal Gruppo di Maggioranza Pd e dal nostro Gruppo “Montelupo è Partecipazione” che è stata elaborata durante una sospensione dei lavori.

Con questo atto il Consiglio Comunale di Montelupo Fiorentino ha impegnato la Giunta a:

1 - Solidarizzare con le lavoratrici e i lavoratori nelle occasioni che si presenteranno, al fine di limitare la perdita occupazionale, coinvolgendo per quanto possibile altri enti locali.

2 - Intervenire presso Città Metropolitana, Regione e Governo, per invitarli ad attivare tavoli di confronto tra le parti attraverso gli strumenti di legge a disposizione delle Istituzioni;

3 - Farsi parte attiva presso la Regione, il Governo e i rappresentanti di zona eletti in Parlamento, per avviare un dibattito concreto e costruttivo sulla revisione delle normative in materia di lavoro e attività produttive emanate nel nostro Paese in modo sia da poter prevenire vicende tragiche come questa, sia da porre in essere interventi per il mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali come salvaguardia della dignità della persona e del sistema economico del Paese

4 - Incentivare nei limiti del possibile una imprenditoria sana che persegua anche obiettivi di utilità sociale

Per quanto è nostra opinione, per poter far si che quanto accade oggi in GKN sia l’ultimo atto di un modello distruttivo del lavoro e del tessuto industriale del nostro Paese, e l’inizio di una fase nuova, che veda al primo posto la dignità del lavoro, dobbiamo partecipare tutti.

Per poter dire “Siamo tutti GKN” riteniamo che il nostro dovere di Rappresentanti eletti dai cittadini sia quello approvare in tutti i Consigli Comunali un Ordine del Giorno che impegni le amministrazioni a “farsi parte attiva presso la Regione, il Governo e i rappresentanti di zona eletti in Parlamento, per avviare un dibattito concreto e costruttivo sulla revisione delle normative in materia di lavoro e attività produttive emanate nel nostro Paese, in modo sia da poter prevenire vicende tragiche come questa, sia da porre in essere interventi per il mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali come salvaguardia della dignità della persona e del sistema economico del Paese”

Questa richiesta Istituzionale si deve aggiungere alla richiesta forte e diretta che migliaia di lavoratori hanno fatto partecipando il 19 e il 24 luglio alle manifestazioni indette dal Collettivo dei Lavoratori GKN come un punto in più alla protesta.

Francesco Polverini, Gruppo Consiliare “Montelupo è Partecipazione”