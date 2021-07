Avevano piane di marijuana, foglie essiccate e dosi di hashish in casa. Un ragazzo e una ragazza, entrambi 19enni, sono stati arrestati a Firenze e sono accusati di detenzione e coltivazione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I due sono stati fermati per un controllo in viale Paoli e trovati con hashish e Lsd. Poi la perquisizione si è estesa all'abitazione e lì sono state trovate le piante e altro hashish. In seguito è scattato il doppio arresto.