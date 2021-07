Il Csi fa ripartire lo sport: successo per il Crazy Sprint Ocr a Poggibonsi

Il CSI di Siena riparte con l’attività sportiva e motoria dopo il blocco forzato dovuto alla pandemia da COVID-19.

Il comitato provinciale ha infatti patrocinato lo svolgimento della seconda tappa del Campionato Regionale Toscano Sprint League della FIOCR, riservata ad atleti provenienti da sport diversi, non esclusivamente dalla corsa, che abbiano caratteristiche quali coordinazione, destrezza, forza e conoscenza degli ostacoli.

La OCR, acronimo di Obstacle Course Race, è uno sport in cui l’atleta deve superare varie sfide fisiche sotto forma di ostacoli ed è un fenomeno sportivo in grande crescita.

La manifestazione, organizzata in maniera impeccabile dal Crazy Functional Group di Poggibonsi, si è svolta il 25 luglio nelle vicinanze degli impianti sportivi Virtus. Il campo di gara lungo 650 metri si è dimostrato difficile e molto selettivo, con ostacoli impegnativi che hanno messo a dura prova i numerosi partecipanti.

Alla fine di una mattinata intensa, c’è’ stata la premiazione, molto seguita ed applaudita, dei vincitori: per la categoria uomini vittoria di Francesco Torrini, secondo Daniele Mantovani e terzo Jacopo Allori; per le donne vittoria di Federica Toni , seconda Rigerta Kadija, terza Selene Tarantino .

Il CSI ringrazia Matteo Mengoli, Presidente del Crazy Functional Group di Poggibonsi per l'organizzazione, Pietro Burresi e Roberto Liopi, rispettivamente Vice Presidente e Responsabile Area Organizzazione del CSI di Siena, per il contributo fornito e la partecipazione sul campo di gara.

Il CSI, prendendo spunto da questo riuscito appuntamento, conferma la disponibilità a collaborare con le ASD, le SSD, le parrocchie, gli oratori e gli enti territoriali competenti mettendo a disposizione attrezzature ed operatori altamente qualificati per l’organizzazione e la gestione di iniziative ludiche e sportive, in particolare dedicate ai giovani.

Fonte: Ufficio Stampa