"La notte è giovane con noi”, presentato il progetto a tutela dei ragazzi lucchesi

“La sicurezza serale e notturna delle ragazze e dei ragazzi non si ottiene solo coi controlli, naturalmente più che doverosi, ma anche offrendo loro ascolto, servizi e coinvolgendo il loro protagonismo in attività di prossimità, di informazione e supporto per conoscere e prevenire i problemi”.

Con queste parole i consiglieri delegati alla sanità e alle politiche giovanili Cristina Petretti e Daniele Bianucci hanno presentato questa mattina “La notte è giovane con noi – serate di prossimità e sicurezza al servizio delle ragazze e dei ragazzi lucchesi”.

Erano presenti tutti i partner del progetto fra cui la dirigente psicologa Patrizia Fistesmaire con il personale Asl Toscana Nord Ovest: Valeria Massei, Carla Panelli, Miriam Dinelli, Roberta Della Maggiora e il presidente dell’Associazione Onda Espressiva Paolo Micheletti.

Il progetto prevede uno sportello con incontri, appuntamenti tematici, spazi di ascolto e orientamento che avrà sede nelle serate di luglio e agosto nello spazio giovani di Corte dell’Angelo, a pochi passi da piazza San Michele in Foro e quindi dai luoghi di aggregazione serale più popolari.

I venerdì “il consultorio è accanto a te” servizio per giovani da 14 a 24 anni a ingresso libero, gratuito e senza prenotazione: venerdì 30 luglio e 13 agosto - dalle 19.00 alle 20,30 - assistente sociale del consultorio, venerdì 6 e 20 agosto dalle 22.00 alle 24.00 psicologa del consultorio.

Il Consultorio adolescenti e giovani è uno spazio dove parlare senza fretta, senza essere giudicati, con attenzione, nel massimo rispetto della privacy. È il luogo dell’educazione sentimentale dove esercitare la consapevolezza di sé stessi, la conoscenza della sessualità, il mondo degli affetti e delle relazioni con gli altri.

Giovedì 5 agosto dalle 19.00 alle 20.30: “Vaccinar/si” workshop gratuito con prenotazione a politichegiovanili@comune.lucca.it a questo stesso indirizzo è possibile inviare domande sul tema a cui sarà risposto in forma anonima durante il workshop.

Giovedì 29 luglio, sabato 31 luglio, giovedì 5 agosto, sabato 7 agosto, giovedì 12 agosto, mercoledì 18 agosto, sabato 21 agosto dalle 22.00 alle 24.00 “Sportello giovani” orientamento libero a cura degli operatori dell’associazione Onda Espressiva con informazioni sui servizi comunali, su come orientarsi negli uffici della pubblica amministrazione su come realizzare idee e progetti.

L’indirizzo del Comune di Lucca politichegiovanili@comune.lucca.it è a disposizione per qualsiasi domanda e approfondimento.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa