Manifestazione contro green pass, una decina i denunciati

Saranno denunciate per la manifestazione contro il green pass a Firenze, in piazza della Signoria, una decina di persone, il reato contestato è manifestazione non preavvisata.

Chi ha organizzato l'evento, senza inviare preavvisi alla questura, finirà denunciato, ma anche chi ha fornito l'impianto acustico e ha parlato per primo al megafono. Gli ideatori della protesta sono da ricercarsi a livello nazionale, dopo che la notizia si è diffusa sui social e su Whatsapp e Telegram. Un altro evento regolarmente preavvisato ma dello stesso tenore si è tenuto nei giardini della Fortezza da Basso.

A un'altra persona verrà contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale.